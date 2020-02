Mirandola, ladri usano la loro auto per un furto: denunciati madre e figli

Tre denunce a piede libero per una famiglia di Mirandola: si tratta della madre 75enne e dei suoi due figli di 42 e 49 anni. Il reato contestato è quello di favoreggiamento, così come viene raccontato da un articolo de Il Resto del Carlino: la loro auto era stata rubata e utilizzata per un furto ai danni di un’azienda di Correggio e sebbene i proprietari fossero assolutamente estranei ai fatti, tuttavia hanno cercato di eludere fin da subito le indagini dei Carabinieri risultando fin da subito poco collaborativi.

Il furto, che vede come oggetto un autocarro Iveco Turbozeta con braccio meccanico che s i trovava nella proprietà aziendale di via Dinazzano a Correggio, era era stato portato a termine nella notte dello scorso 13 ottobre e l’auto usata dai ladri per fuggire, e poi identificata dai Carabinieri di Correggio grazie alle riprese di sorveglianza, era appunto quella di proprietà della famiglia di Mirandola.

