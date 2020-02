Da Mirandola Luca Bnà premiato ancora come miglior pasticcere

MIRANDOLA – Nuovo importante riconoscimento per Luca Bnà, giovane pasticcere di Mirandola con grande talento, Dopo avre vinto, lo scorso anno, il campionato italiano di pasticceria junores, stavolta si è aggiudicato il concorso “The Ultimate Chococake Award”: premiato ancora come miglior pasticcere. Si è fatto le ossa alla Gelateria Arcobaleno di Mirandola, ha appena 19 anni e già dimostra di essere un novello Giovan Battista Bernini dell’arte dolciaria.

Il concorso si è tenuto presso la scuola di pasticceria romana Aromacademy. Concepito da Puratos Italia. è stato dedicato al marchio di cioccolato belga Belcolade.

Erano in dieci a sfidarsi, che hanno elaborato in diretta una monoporzione e una pralina ca base di cioccolato.

L’opera di Luca Bnà è stata giudicata la migliore, e il mirandolese ora partirà per il Messico Cocoa Tour, per vedere coi suoi occhi come nasce il cacao.

Ma prima, una nuova bella notizia: Luca Bnà è stato Inserito nella squadra olimpica di cucina. E mercoled’ 12 febbraio partirà per le Olimpiadi della cucina a Stoccarda, dove presenterà una scultura in cioccolato a tema antica Roma.

