Mirandola, Pettazzurro primo censimento uccelli acquatici 2020

MIRANDOLA – Andare alla scoperta dei volatili che abitano le Valli di Mirandola, Finale Emilia e Concordia. Domenica 16 febbraio 2020, la S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” – Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone 3 – organizza “Censimento degli uccelli acquatici che abitano le valli”. Il ritrovo è previsto per le ore 08:00 presso la Stazione Ornitologica Modenese, con inizio alle ore 8.30. Verranno censite le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO). Nello specifico: Valli della Tomina, Valli le Partite, Valli di Fossa, Valli di San Martino in Spino, Valli di Massa Finalese. I partecipanti verranno suddivisi in squadre per procedere poi con i censimenti che termineranno intorno alle ore 12:00. L’iniziativa è aperta sia ai più esperti che a quelli alle prime armi o semplici curiosi. Per tutti l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia. Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo som@cisniar.it in modo da poter garantire l’ottimale organizzazione delle squadre per la maggior copertura del territorio possibile. Si raccomanda di portare abbigliamento e calzature adeguate alla stagione, mentre sono consigliati gli stivali di gomma. Si ricorda infine ai partecipanti che, percorrendo Via Montirone per raggiungere la S.O.M., di rispettare il limite di velocità di 30 km/h per il rispetto dei residenti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017