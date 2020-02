A Mirandola il ricordo dei partigiani uccisi

A Mirandola il ricordo dei partigiani uccisi. Sabato 22 febbraio cerimonia in ricordo di Cesare Degani, Darfo Dallai, Aristide e Remo Ricci e Giorgio Ruggeri, che vennero impiccati il 22 febbraio 1945 a Mirandola per rappresaglia per la morte di un soldato tedesco.

Tre dei giovani martiri erano di Montese, i due fratelli Ricci e Giorgio Ruggeri, Darfo Dallai era carpigiano mentre Cesare Degani era nato a Castelnuovo Rangone. Avevano tutti tra i 20 e i 25 anni.

I cinque ragazzi trucidati il 22 febbraio 1945 furono prelevati da una cella nel carcere modenese di Sant’Eufemia dove erano detenuti, condotti a Mirandola e impiccati agli alberi della via che proprio per ricordare i partigiani assassinati è stata chiamata viale cinque Martiri. Nel luogo dell’eccidio sono state collocate anche cinque epigrafi in memoria dei giovani trucidati.

Nell’occasione saranno ricordati anche i partigiani caduti a Crocicchio Zeni il 26 febbraio 1945.

