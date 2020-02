Mirandola, terzo pomeriggio con la Rassegna “Avis Incontri”

MIRANDOLA – Come i Papi vedevano il cinema. E’ il percorso di Monsignor Dario Edoardo Viganò, Vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Prefetto per la comunicazione della Santa Sede dal 2015 al 2018, culminato nel suo ultimo volume “Il cinema dei Papi”.

Dell’opera e della sua straordinaria attualità, anche alla luce delle nuove strategie comunicative di Papa Francesco, se ne parlerà a Mirandola, domenica 2 febbraio, alle ore 16,30 all’Auditorium “Montalcini” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” promossa dalla locale Sezione Avis.

A intervistare monsignor Viganò sarà Luigi Lamma, giornalista, direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Carpi.

Un saggio, quello di Monsignor Viganò (Marietti editore 2019) molto interessante e ricco di spunti per una analisi a tutto campo del rapporto dei Papi, a partire da Pio XII, con i nuovi mezzi di comunicazione e soprattutto il cinema.

Avvalendosi di documenti in gran parte inediti provenienti dagli archivi della Segreteria di Stato vaticana e della Gendarmeria pontificia, il volume racconta la nascita, avvenuta 60 anni fa, della Filmoteca vaticana, che con i suoi 8.000 titoli è un archivio unico nel suo genere e il principale deposito della memoria delle immagini in movimento dei pontificati novecenteschi. Un punto di vista originale per comprendere le profonde trasformazioni intervenute nell’immagine del papato e nel rapporto tra Chiesa cattolica e cinema.

