Mirandolese di 52 anni ferito gravemente in un incidente sul lavoro

MIRANDOLA – Infortunio sul lavoro martedì in tarda mattinata. A Carpi, un mirandolese di 52 anni, titolare di impresa scavi e demolizioni, per cause in corso di accertamento è stato schiacciato da un escavatore.

È stato trasportato in ospedale in gravi condizioni al Maggiore di Bologna. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, i Carabinieri di Carpi e i servizi prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro.

