Mirandolexit, Lisa Luppi: “Scarso rispetto dei cittadini e delle istituzioni”

Nei prossimi mesi sarà importante continuare la riflessione istituzionale avviata, per dare vita ad una nuova fase costituente, ad un nuovo patto territoriale, sul quale costruire le basi per un’Unione orientata al futuro, mettendo al centro i cittadini, tutti con pari dignità, al di là delle logiche dei campanili. Denota poi scarso rispetto delle istituzioni e dei cittadini saltare alle conclusioni prima del termine della discussione in atto, tra l’altro dopo aver votato un programma comune. Per questi signori votare un programma condiviso, corrisponde ad un impegno? Ha un valore?