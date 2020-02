Muore a 31 anni in un frontale a Nonantola

Muore a 31 anni in un frontale a Nonantola. L’incidente è accaduto lunedì sera, attorno alle ore 21, all’altezza di Navicello, nel curvone di Villa Cesi, sulla via Nonantola. A scontrarsi, complice il buio e la nebbia, sono state un Hyundai condotta da un uomo di 34 anni e una Alfa 156, condotta dal 31enne, che percorrevano la strada proveninendo da due parti opposte. Lo scontro è stato violento, e i due conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere delle rispettive auto. Ci sono voluti i Vigili del Fuoco per liberarli.

Entrambi sono stati portati in ospedale a Baggiovara, ma per il conducente dell’Alfa, Gheorghi Bricicari, 31enne di origine ucraina che viveva a Modena, non c’è stato nulla da fare: è morto durante la notte.

Rilievi a cura della Polizia Stradale, che lunedì sera ha tenuto la strada chiusa per qualche ora.

Quella parte della Nonantolana è considerata poco sicura dai tanti pendolari che la frequentano. L’illuminazione, denunciano, è scarsa, e le linee di mezzeria sono scarsamente rilevabili, soprattutto quando c’è nebbia.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017