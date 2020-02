Il negozio Bellini di Cavezzo festeggia il suo primo compleanno nella nuova sede

CAVEZZO – Grande festa per lo storico negozio Bellini di Cavezzo che, domenica 23 febbraio, festeggia un anno di attività nella nuova sede. Era il 1985 quando Ermes Bellini di professione elettricista decise, insieme alla moglie Giliana, di aprire il negozio di piccoli elettrodomestici e materiale elettrico in centro a Cavezzo. La figlia Alessandra, invece, dopo la scuola di stilista, uno stage in un’azienda tessile e alcuni anni come commessa in una profumeria, aveva deciso di rilevare la licenza di ambulante di un banco di abbigliamento femminile. Ma, come accaduto per tanti commercianti, il terremoto ha cambiato le cose.

Quando le scosse del 29 maggio danneggiarono il negozio, costringendo i titolari a restare fuori per un po’ di tempo, Alessandra si trovava con il suo banco in un mercato lontano dalla figlia e dai genitori. Un’esperienza che l’ha portata a rivedere le sue scelte. “Quando arrivarono le scosse – ricorda – mia figlia aveva meno di due anni. Quella mattina i telefoni non funzionavano. Dopo quell’esperienza, ho deciso che non sarei stata più lontana da lei. Inoltre, il negozio dei miei genitori aveva subito danni, quindi insieme ai miei genitori ci siamo riuniti per capire cosa fare. A fine 2012 ho deciso di abbandonare il lavoro di ambulante ed affiancare mio padre e mia madre in negozio. Finalmente, a febbraio 2013 abbiamo riaperto nella vecchia sede. Il nostro sogno, però, era quello di trovarne una più grande, sempre in centro. Avevamo visto il locale che ci interessava, ma non l’affittavano”.

Mentre sono alla ricerca di una sede più spaziosa in centro a Cavezzo, nel 2017, mamma Giliana viene a mancare lasciando un grande vuoto. Finalmente, Alessandra riesce a realizzare quello che era anche il sogno della madre: riaprire in locali più spaziosi dove poter affiancare alla vendita di piccoli elettrodomestici anche oggettistica e casalinghi, permettendo anche di allestire uno spazio dedicato in occasione di particolari ricorrenze quali Natale e Pasqua.

“Le difficoltà e la crisi non sono mancate – spiega Alessandra -, ma io e mio padre siamo soddisfatti della scelta fatta. Anche i clienti apprezzano il rapporto umano e di fiducia che si respirava nei negozi di una volta e la possibilità di trovare articoli di marchi che non sono disponibili ovunque”

Come in altri settori, anche l’oggettistica per la casa risente delle nuove mode. “Per esempio – racconta Alessandra – da alcuni mesi sono molto richieste le borracce termiche. Poi, ci sono alcuni articoli che si vendono sempre quali tazze e mug da colazione”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Pagina Facebook: Bellini

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017