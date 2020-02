Non è sicuro, a Finale ordinanza urgente per chiudere Ponte Vecchio

FINALE EMILIA – Non è sicuro, a Finale ordinanza per chiudere Ponte Vecchio. È stato deciso giovedì 13 febbraio dal sindaco e non si sa quando mai riaprirà. Si prospetta dunque una lunga stagione di disagi. Tutto il traffico si sposterà sulla tangenziale e il ponte nuovo, e si allungheranno i tempi di percorrenza per gli spostamenti da e verso Alberone.

Spiega il primo cittadino Sandro Palazzi:

A seguito di una relazione redatta dal prof NUTI dell’Università di Roma che delinea una sostanziale precarietà statica del ponte è stata emessa una Ordinanza urgente che dispone la chiusura del ponte vecchio. L’atto è stato emesso a titolo precauzionale in attesa dell’esito di ulteriori indagini volte a determinare i lavori necessari per il ripristino della funzionalità della struttura in attesa delle quali non è possibile, attualmente preventivare la data della riapertura al traffico.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017