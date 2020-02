“Nonantola Città dell’Abbazia e Borgo d’arte”, ecco i nuovi cartelli

I nonantolani avranno notato nei principali punti di accesso al paese il cartello turistico “Nonantola Città dell’Abbazia e Borgo d’arte”.



S i tratta di un intervento pensato dalla precedente Giunta Nannetti ed in particolare da Stefania Grenzi , che recepisce anche un ordine del giorno dell’allora consigliere Matteo Malaguti approvato a larghissima maggioranza. Li ringrazio. Stiamo installando nuova segnaletica turistica legata al nostro patrimonio storico, religioso e museale, sul nostro territorio e, nelle prossime settimane, dall’uscita autostradale di Modena Sud fino a Nonantola.