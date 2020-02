Novi, appello del Sindaco su scadenze ricostruzione: serve la collaborazione di tutti

NOVI DI MODENA – La scadenza del 31/03/2020 è l’ultima proroga, concessa ai Comuni dalla Regione Emilia Romagna, per concludere le domande di risarcimento e per la concessione del contributo per la ricostruzione post sisma – Ordinanza n.27 del 30 ottobre 2019 del Commissario Delegato alla Ricostruzione.

Vogliamo richiamare l’attenzione di cittadini e tecnici ad una collaborazione attiva, al fine di concludere tutti i procedimenti entro la data fissata. Tutte la pratiche hanno un’istruttoria in corso e la loro chiusura dipende dalla completezza e correttezza delle integrazioni prodotte.

Per chiudere il maggior numero di pratiche e per garantire ai cittadini aventi diritto la correttezza del procedimento, evitando problemi d’irregolarità che potrebbero portare a future richieste di risarcimento o contenziosi, c’è la massima disponibilità al dialogo e al confronto tramite incontri, telefonate, scambi di mail, ecc…

Lo staff è impegnato in ore di lavoro straordinario e l’agenzia interinale preposta, dopo un lungo periodo di silenzio, ci ha fornito, da febbraio, 3 nuovi tecnici ad integrare parte delle 7 unità mancanti da oltre un anno.

E’ opportuno ricordare che, oltre alle attività legate alla concessione dei contributi, proseguono le istruttorie dei SAL – Stati di Avanzamento Lavori – intermedi e finali, perché è importante continuare a sostenere le imprese con pagamenti puntuali. Altre attività, non ritenute strettamente necessarie ai fini della ricostruzione, come per esempio la pubblicazione dei relativi dati statistici, potranno essere momentaneamente rallentate. Questo per consentirci di concentrare tutte le energie in nostro possesso nel supporto ai tecnici incaricati.

Trascorso il termine del 31 marzo 2020, ai sensi dell’Ordinanza Regionale, saremo costretti ad avviare un procedimento di decadenza che porterà alla mancata concessione del contributo di ricostruzione.

Questa linea è stata definita dal Commissario alla data del 31 Marzo 2020. Chiediamo la collaborazione sia dei proprietari che dei tecnici per poter ricevere tutta la documentazione necessaria a terminare le istruttorie ancora aperte.

Ora più che mai è fondamentale che nessuno venga lasciato indietro ma allo stesso tempo occorre rispettare una linea di confine certa, entro la quale le domande devono essere concluse.

Per informazioni tecniche l’ufficio ricostruzione risponde allo 0596789246 dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Per prenotare un appuntamento telefonare allo 0596789241 dalle 8.30 alle 10.00 dal lunedì al venerdì.

Il Sindaco riceve a Novi di Modena il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e a Rovereto S/S il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00. L’Assessore Dott.ssa Susanna Bacchelli riceve su appuntamento telefonico al n. 0596789211.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017