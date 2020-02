Novi rifà il look all’area verde

NOVI – Nuovo look dell’area verde pubblica di via Beato Angelico dopo la potatura. Il lavoro di risanamento è stato necessario per mantenere in buona salute il parco alberi.

