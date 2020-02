Offerte di sicurezza “porta a porta”: le molte perplessità di Federconsumatori

Sono diverse le segnalazioni giunte a Federconsumatori da parte di cittadini e cittadine della nostra provincia, relativi a proposte di contratto fatte porta a porta da parte di Istituti di Vigilanza. Va detto subito che non si tratta di una truffa, che la proposta che viene avanzata è legittima e che gli Istituti sono effettivamente esistenti.

Presumiamo peraltro che questa vera e propria attività commerciale sia stata comunicata ai soggetti pubblici ai quali gli Istituti di Vigilanza rispondono per Legge.

Cosa viene proposto? Sostanzialmente un passaggio notturno di una Guardia Giurata all’esterno dell’abitazione, con il rilascio di un bigliettino sul cancello o sulla porta. Il costo è generalmente attorno ai 400 euro annui, con un contratto di durata variabile da uno a tre anni.

Le perplessità di Federconsumatori su questa attività sono numerose:

Crediamo sia più che discutibile proporre un contratto commerciale in divisa, e magari anche armati, scendendo da una macchina che evoca per colori e forme quella delle Forze dell’Ordine. Gli equivoci possono essere numerosi, così come i cittadini possono trovarsi in una condizione di soggezione, non valutando del tutto liberamente le proposte.

Inoltre alcuni di questi Istituti non hanno sedi nel nostro territorio, uno di questi addirittura non ne ha in Emilia Romagna: questo è certamente un forte limite nell’azione di questi soggetti.

Ci chiediamo quale senso abbia, per la sicurezza delle abitazioni, il mero passaggio di una autovettura in orario non precisato. Probabilmente nessuno, e questo tipo di contratti potrebbe essere funzionale soltanto a proporre successivamente altre modalità di controllo più onerose, quali sistemi di allarme e controlli a distanza.

Infine ricordiamo che questo tipo di contratti, se sottoscritti presso la propria abitazione, rientrano nella possibilità di recesso, da esercitarsi comunque entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione.