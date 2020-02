Ospedale di Mirandola, percorsi riservati ai casi sospetti di Coronavirus

MIRANDOLA – Percorsi riservati ai casi sospetti di Coronavirus all’ospedale di Mirandola. Sono stati allestiti dopo le indicazioni della Regione, per evitare contatti con i pazienti in sala d’attesa. Se ne sono occupati i volontari di Protezione Civile, come sempre in prima linea nelle emergenze

L’assessore regionale Sergio Venturi aveva annunciato nei giorni scorsi che si stava lavorando per garantire agli ospedali un presidio medico avanzato (PMA), che permetta di svolgere in massima sicurezza l’accettazione dei pazienti che si presentano con i sintomi nel nuovo virus.

Così è stato chiesto alle pubbliche assistenze della Provincia di Modena, appartenenti ad ANPAS, anch’essa in prima linea per combattere il diffondersi del contagio, con i vari comitati regionali e provinciali. Già nella serata di martedì e nella mattinata di mercoledì, i volontari di Protezione Civile sono intervenuti per posizionare i posti medici avanzati davanti al pronto soccorso di Mirandola, Carpi, Pavullo e Vignola. Si tratta di una decisione in via precauzionale qualora i casi di contagio dovessero aumentare e persone affette dovessero recarsi direttamente negli ospedali, così da limitarne la diffusione nelle sale d’attesa, dando la possibilità di lavorare con la massima sicurezza.

E’ doveroso ringraziare tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, oss), forze dell’ordine, volontari sanitari e di protezione civile, che come in tutte le emergenze lavorano in prima linea, consapevoli del rischio, ma sempre pronti con il massimo impegno e professionalità.

Foto della roulotte della Croce Blu di Mirandola posizionata davanti all’ingresso del Pronto Soccorso di Mirandola, con la funzione di pre-triage, per i casi sospetti di contagio da Coronavirus”.

