“Palestra Allenamente Leonardo da Vinci” alla biblioteca comunale di San Prospero

Dal 15 al 25 febbraio 2020 la biblioteca comunale di San Prospero ospiterà il progetto: “Palestra Allenamente Leonardo da Vinci” a cura dell’Associazione Così per Gioco.

All’interno della biblioteca verrà allestita una palestra con numerosi giochi da tavolo. L’obiettivo sarà quello di “pensare come Leonardo” per poter, in seguito, riscoprire le proprie abilità. Il progetto è aperto a bambini, giovani e adulti, indicativamente dai 6 ai 99 anni! Il personale della biblioteca sarà a disposizione per accompagnare i partecipanti attraverso le attività dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18:30 e il sabato dalle 9 alle 13.

APERTURA STRAORDINARIA DOMENICA 16 FEBBRAIO DALLE 16 ALLE 18:30.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione.

Il progetto è destinato anche alle scuole che potranno partecipare prenotando telefonicamente allo 059/ 906010 oppure alla mail biblioteca@comune.sanprospero.m o.it

