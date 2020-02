Palma Costi e l’esclusione dalla Giunta: “Lavorerò come consigliera, con la stessa passione”

Con la nomina della nuova giunta regionale, alla quale faccio di cuore gli auguri di buon lavoro per la prossima legislatura, si chiude la mia esperienza di assessore regionale. Sono stati 5 anni difficili, molto pesanti ma pieni di soddisfazioni e risultati concreti. Voglio ringraziare tutti e tutte coloro che hanno condiviso con me questa maratona per portare l’Emilia-Romagna un passo avanti. Il Presidente e gli assessori uscenti, i consiglieri regionali, tutti i sindaci e gli amministratori locali, le forze economiche e sindacali, i lavoratori /lavoratrici, gli imprenditori, i liberi professionisti. Tutti gli enti con cui ho collaborato, dalle Fiere alle Camere di commercio. Un grazie di cuore al terzo settore e alle nuove forme di inclusione che hanno aperto una fantastica stagione di innovazione sociale, allo straordinario ecosistema della ricerca/innovazione fatto da università, centri di ricerca, enti di formazione, scuole, imprese coordinate magistralmente da Art Er, la società in House della Regione, di cui voglio ringraziare uno ad uno l’intero staff. Un grazie ai colleghi delle altre Regioni e a tutti coloro che hanno lavorato alla ricostruzione post-sisma, nessuno escluso. Ma un grazie particolare va alle persone che hanno lavorato con me, dalla direttrice generale Morena Diazzi, al dott Enrico Cocchi, al dott Roberto Righetti, alla dott.ssa Marina Silverii, fino all ultimo collaboratore e collaboratrice. Ho davvero lavorato con una squadra piena di professionalità, capacità, umanità Infine,perché sarà l’altra parte che porterò nel cuore, il mio staff: Rita, Rita, Filomena, Stefania, Francesca, Delia e Mauro per il sisma, Roberto e Stefano per le crisi aziendali.

Da oggi inizio il mio ruolo di consigliere regionale. Lo farò con la stessa convinzione e passione certa di poter contribuire alla realizzazione del programma regionale dei prossimi 5 anni e soprattutto di dare ai territori modenesi tutti, ad iniziare dalla Area Nord, quelle risposte che da anni attendono e che non possono più essere rinviate. Perché l’Emilia Romagna faccia un ulteriore passo avanti. #cisono