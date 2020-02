Pane e internet – Corso di alfabetizzazione digitale a Novi

NOVI DI MODENA – Pane e internet propone il Ccrso di alfabetizzazione digitale per smartphone e tablet.

Dove: Sala “Bigi Velde” | Piazza I Maggio 19, 41016 Novi Di Modena (MO) Sala “Bigi Velde” | Piazza I Maggio 19, 41016 Novi Di Modena (MO) Quando: dal 19/02/2020 al 16/03/2020 – dalle 09:00 alle 16:00

Altre informazioni:

8 lezioni di 2 ore (lunedì e mercoledì) per chi vuole imparare ad utilizzare le nuove tecnologie touchscreen. Le persone dovranno portare da casa il proprio smartphone o tablet. I contenuti principali del corso sono: l’uso di app, la messaggistica, l’accesso ai social network, l’uso della geo-localizzazione e della navigazione GPS nonché le buone norme per usare i dispositivi mobili in sicurezza e nel rispetto della privacy.

Il corso si terrà presso la Sala “Bigi Velde” – Piazza I maggio, 19 – Novi di Modena

Per informazioni e iscrizioni:

Biblioteca Comunale “V. Lugli” Tel: 059 6789220 | biblioteca1@comune.novi.mo.it

