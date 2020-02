Partigiani, la commemorazione a Mirandola

Lunedì 24 febbraio in viale V Martiri a Mirandola commemorazione dei partigiani caduti per la libertà nel 75esimo del loro sacrificio. Presenti le autorità, organizzazione dell’ANPI di Mirandola. Ricordati anche i caduti di Crocicchio Zeni (via Serafina).

