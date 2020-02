Partito il cantiere per il nuovo spazio polivalente a Rovereto s/S.

ROVERETO s./S. – Una nuova area dedicata allo sport e agli spettacoli sorgerà nell’area occupata dai moduli abitativi allestiti nel post sisma. Presso via IV novembre a Rovereto s/S in due dei cinque lotti allestiti nel dopo terremoto per ospitare i cittadini sfollati sarà realizzata un’area verde, dedicata allo sport e agli eventi culturali promossi dal Comune e dalle associazioni.

Un lotto verrà dedicato agli eventi culturali, con allestimento di una pavimentazione di mt. 20 x 25 che potrà essere utilizzata per il montaggio di palchi o fungere da pista polifunzionale. Inoltre verranno approntati tutti gli allacci necessari (acqua e corrente elettrica) per rendere più funzionale l’allestimento di strutture mobili da utilizzare in occasione di feste o concerti.

Il secondo lotto verrà dedicato ad attività più strettamente sportive, con il montaggio di un calisthenics per esercizi a corpo libero e di una pista da skate, che potrà essere utilizzata anche da mbx e pattini in linea.

A fianco di entrambi i lotti, della superficie totale di 8.000 mq, si prevede la realizzazione di una pista di allenamento per atletica, della lunghezza di circa 100 mt, e di un percorso dedicato alla promozione della guida sicura per bimbi.

Il tutto in una cornice di verde pubblico che comprende alberi, cespugli, siepi e prato su entrambi i lotti.

