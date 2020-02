Per il Pd di Novi le elezioni regionali segnano un più 12% rispetto alle Europee del 2019 (guarda i dati)

Questa la dichiarazione di Marina Rossi, segretaria di circolo.

Le Europee del 2019 a Novi ci avevano consegnato un comune in cui il Partito Democratico aveva perso consensi ovunque e, nelle frazioni in particolar modo a Rovereto, anche la maggioranza relativa. La Lega anche qui aveva fatto il pieno come nel resto dell’Emilia e d’Italia. Ad appena otto mesi da allora, con la rielezione di Stefano Bonaccini presidente della regione Emilia-Romagna, a Novi il Pd è cresciuto del 12%. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e piano piano stiamo riacquistando la fiducia dei cittadini, pur consapevoli che la strada è ancora tutta in salita.

Questo è il risultato di un grande lavoro di squadra. Una campagna elettorale condotta in maniera diversa dal solito: abbiamo ridotti ai minimi termini gli “eventi classici” nelle sale civiche con i candidati o con i big del partito per puntare soprattutto sul dialogo con le persone, andando strada per strada e casa per casa.

Diversi i fattori che hanno portato a questi numeri e i tratti salienti che caratterizzano da qualche tempo il Partito Democratico di Novi: il ritorno della Festa de L’Unità a novembre con il successo meritato che ha ottenuto; il costante dialogo con tutti, nessuno escluso; un approccio positivo con le persone, sempre con il sorriso sulle labbra e senza pregiudizi; la voglia sincera di voler ascoltare con umiltà anche chi non la pensa come noi.

La lista civica, per voce del loro capo politico, ci accusa di evitare il confronto: noi non evitiamo nessuno, semplicemente abbiamo cambiato modalità. Abbiamo abbandonato da tempo i vecchi incontri chiusi nelle stanze dei bottoni, tipici di quando faceva politica Travasoni e che altro non conosce, essendo ancora rimasto ancorato al passato e ai suoi fantasmi. Noi i confronti li facciamo ogni giorno con le persone.

Questo è solo l’inizio di un lungo percorso che ci vedrà, anche in questo comune, protagonisti di una storia che costruiremo insieme!”