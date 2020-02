Pd Soliera, domenica mattina si festeggia con Maletti e Sabattini

SOLIERA – Il Partito democratico di Soliera ha organizzato per domenica mattina un appuntamento pubblico per festeggiare la riconferma di Stefano Bonaccini alla guida della Regione Emilia-Romagna e il buon risultato del partito alle elezioni regionali. Prenderanno parte ai festeggiamenti gli eletti nella nuova Assemblea legislativa regionale Francesca Maletti e Luca Sabattini. L’appuntamento, aperto a tutti gli interessati, è quindi per domenica 16 febbraio, alle ore 10.00, presso il Centro Il Mulino, a Soliera, in via Grandi n.104.

