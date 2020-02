Perde la vita cadendo col trattore

Tragico incidente a Monte Orsello di Guiglia: un 79enne ha perso la vita cadendo col trattore.

L’incidente è stato scoperto alle ore 13.30. Il pensionato era alla guida del proprio trattore in un appezzamento di terra nella sua disponibilità, voleva raccogliere legna. Ma all’improvviso, per cause corso di accertamento si è ribaltato con il veicolo.

A fare la triste scoperta è stato il figlio dell’anziano il quale non l’ha visto rientrare per pranzo ed è andato a cercare suo padre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i 118 e I carabinieri della stazione di Guiglia che hanno proceduto agli accertamenti.

La salma è stata inviata a Medicina legale a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

