Più di mille persone al Carnevale di Bastiglia

Più di mille perosone al Carnevale di Bastiglia: successo di pubblico, domenica scorsa, per i festeggiamenti che hanno previsto anche la sfilata delle majorette. Commentano dal Comune di Bastiglia:

Oltre mille persone per una domenica davvero speciale! Una festa colorata e divertente è stata il Carnevale 2020 di Bastiglia, un grande successo con protagonista l’intera comunità.

Tanti i momenti da ricordare: il corteo variopinto e gioioso guidato da Le Stelle Dell’Emilia Majorettes, l’esibizione dei Wild Angels country dance in piazza Tintori, il Fantasy Bolle Show con Musica Globale, gli stand delle associazioni e dei commercianti, le maschere dei bambini e i loro sorrisi.

Per questa bella giornata, l’Amministrazione comunale di Bastiglia desidera ringraziare i commercianti, le associazioni, i dipendenti comunali e tutti coloro che hanno contribuito a rendere unico questo pomeriggio dedicato alle famiglie e ai bambini di tutte le età! Grazieeeeeeee!