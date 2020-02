Posta, a Moglia c’è lo stesso problema di Concordia. Ma lì è già risolto

A Moglia c’è lo stesso problema di Concordia. Ma lì è già risolto. Stiamo parlando del Postamat preso di mira dai ladri con l’esplosivo: il colpo ha devastato gli uffici dell’ufficio postale che sono inagibili. E’ accaduto, a pochi giorni di distanza, sia a Moglia che a Concordia, ma mentre nella Bassa Modenese il problema è ben lontano da trovare soluzione e crea tantissimi disagi ai cittadini costretti a vagare tra San Possidonio e Rovereto, a pochi chilometri di distanza, a Moglia, lo hanno già risolto.

A Moglia è infatti arrivato lo sportello mobile, una struttura temporanea aperta nei normali orari di ufficio che ha permesso di non sospendere mai il servizio postale a Moglia,

Mentre i cittadini usavano la struttura mobile, nella sede delle Poste danneggiate si è lavorato alacremente per ripristinarle. Obiettivo, riaprire il 12 febbraio.

Nella Bassa Modenese, invece, una data certa di riapertura neanche c’è, tanto che c’è chi sospetta che che l’ufficio postale di Concordia, in questo momento in cui Poste sta chiudendo diversi uffici sul territorio, non riaprirà mai più.

