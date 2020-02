Premiati i comuni in base al servizio rifiuti: il migliore è San Prospero

Il 22 febbraio a Soliera la VI edizione di “Sotto al muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero” che premia i comuni che hanno una produzione procapite di rifiuto indifferenziato inferiore ai 100 kg e uno scarto delle raccolte differenziate inferiore alla media regionale che corrisponde al 13,9%.

Tutti i Comuni AIMAG sono nei primi posti della classifica regionale: primo assoluto è il Comune di San Prospero a cui seguono San Felice sul Panaro, Camposanto, Concordia, Novi, Medolla, Soliera, San Possidonio, Carpi, Cavezzo e Mirandola.

AIMAG premiato come il miglior gestore per i risultati conseguiti. Una conferma per il modello di porta a porta di raccolta rifiuti che in questi anni AIMAG ha implementato nel territorio, in accordo con le amministrazioni comunali e che ha trovato una condivisione altissima con i cittadini.

