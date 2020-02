Pubblico delle grandi occasioni per Debora Rosciani e Mauro Meazza di Radio24, ospiti di Sanfelice Banca

Sala gremita lunedì sera a San Felice sul Panaro per la presentazione dell’ultimo libro di Debora Rosciani e Mauro Meazza “Risparmiare è facile (se sai come fare)”. I due giornalisti di Radio24, conduttori della nota rubrica “Due di denari” sono stati ospiti di Sanfelice 1893 Banca Popolare che ha organizzato la presentazione. L’argomento affrontato nel libro dalle due “voci note” di Radio24 è di grande attualità: il risparmio. Come fare per collocare al meglio i nostri soldi, in un contesto, quello della finanza, che negli ultimi anni ha subito un’autentica rivoluzione?

Partiamo da un dato di fatto: l’Italia è il paese con il tasso più basso di alfabetizzazione finanziaria in Europa.

“Lo scarto che c’è fra quello che crediamo di sapere sulle modalità di risparmio e la realtà finanziaria oggettiva è enorme”, ha affermato Meazza. “Occorre mettere in discussione quello che crediamo di sapere e ripartire da zero. Il nostro non è un libro per fare diventare ricchi, non pretende a fine lettura di dare una ipotetica laurea in risparmio. Abbiamo voluto invece fornire un percorso di educazione al risparmio, perché in verità oggi risparmiare non è affatto facile. Occorrono robuste dosi di pazienza, preparazione e tenacia”.

Un percorso di educazione che si sviluppa in cinque mosse e con un linguaggio semplice e chiaro, mutuato dalle dirette radiofoniche. Si comincia dagli obiettivi che si vogliono dare al “gruzzolo” messo da parte; si passano in rassegna i “prodotti”, dal conto corrente alle azioni, dai fondi comuni ai derivati. Poi ci sono i consigli per impostare un buon rapporto con la banca o con un consulente; un po’ di informazioni sul fisco e infine le indicazioni per tenersi alla larga dalle truffe.

“Oggi le persone fanno molta fatica a comprendere che è molto cambiato il rapporto con la banca. Il più delle volte hanno in testa un modello di relazione con gli istituti di credito che non esiste più. La banca non è una chiesa, ma un negozio. E’ un interlocutore commerciale con cui dobbiamo imparare a confrontarci. L’intento del nostro libro è proprio di preparare il risparmiatore a questo nuovo approccio”.

“Con il nostro lavoro”, aggiunge Meazza, “ci piacerebbe sollevare il velo della paura, della diffidenza e della pigrizia di cui soffre oggi la maggior parte dei risparmiatori e aiutarli a maturare le competenze per un confronto alla pari con gli interlocutori che dovranno gestire i loro denari”.

