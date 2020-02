Riempie l’auto di bagagli, multato a Mirandola

MiRANDOLA- La Polizia locale Area Nord e polizia di Stato nell’ambito di controlli congiunti effettuati a Mirandola sulla Statale 12 hanno identificato venti persone e controllato diversi veicoli stranieri ed è emerso che un 35enne ucraino stava trasportando su una Volkswagen Passat Station Wagon con targa estera pacchi e vari generi con destinazione Ucraina. Il veicolo risultava stipato di pacchi e articoli anche nei sedili posteriori, essendo stati rimossi per fare più spazio al trasporto.

Gli agenti hanno anche rinvenuto all’interno della Volkswagen Passat un’agenda con tutti gli indirizzi di consegna dei pacchi e i corrispettivi pagati dagli stranieri residenti o domiciliati nella zona della Bassa, che avevano affidato il materiale al conducente Ucraino per la consegna all’estero. Avendo avuto la riprova del “trasporto internazionale abusivo” gli operatori hanno proceduto al fermo amministrativo dell’auto in deposito autorizzato e sanzionato l’ucraino per 4.130 euro, per trasporto senza la prescritta licenza.

