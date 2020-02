Rimedi naturali, successo di pubblico per la conferenza con la naturopata

BOMPORTO – Successo di pubblico per la conferenza sui rimedi naturali per affrontare l’inverno, che si è tenuta nei giorni scorsi a Bomporto.

Presso la Sala Lombrico a Sorbara di Bomporto si è parlato di rimedi naturali per le malattie da raffreddamento insieme alla naturopata Monica Benatti. Miele, echinacea, oli essenziali, oligoelementi e fitoembrioestratti che aiutano a combattere i malanni stagionali. L’evento è stato realizzato in collaborazione con “Tutto benessere” di Chiara Bonomi. Il pubblico rimasto molto soddisfatto perché è stato mostrato loro quali fossero i vari rimedi naturali che usavano le nostre nonne, ad esempio il polentino coi semi di lino da applicare in caso di tosse oppure il melappio con le mele e il miele e tanto altro.

