Rotary Day Mirandola: il concerto sabato 22 febbraio

Sabato 22 febbraio alle ore 21.00 concerto Rotary Day 2020 di Mirandola. Evento della Fondazione C.G Andreoli per il Rotary Day! con la partecipazione straordinaria di Gianni Vancini.

In programma: Banda giovanile John Lennon e Coro Moderno Mousiké

L’incasso della serata sarà in favore dell’attivazione delle Borse di Studio per la frequenza gratuita alla Scuola di Musica. E’ caldamente consigliato l’acquisto in prevendita presso l’ Auditorium Rita Levi Montalcini – Mirandola nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 febbraio dalle 17 alle 19. Informazioni Scuola di Musica : 0535 21102

Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli Rotary Mirandola

