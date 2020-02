Rovereto e Sant’Antonio: tre nuove colonnine per la ricarica elettrica

NOVI – Colonnine per la ricarica elettrica a Sant’Antonio e Rovereto. Sono tre le nuove postazioni installate in via Pascoli (zona industriale) e in via Curiel a Rovereto e in piazza Matteotti a Sant’Antonio. Nel frattempo a Novi di Modena è previsto, nelle prossime settimane, l’allestimento di una colonnina Fast.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017