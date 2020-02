San Felice, giornata “TiramiSu”: raccolti 700 kg di rifiuti

Si è svolta domenica 23 febbraio la seconda giornata di TiramiSu, la prima del 2020 (prossimo appuntamento domenica 15 marzo) con la raccolta di ben 300kg di rifiuti abbandonati nel territorio.

“Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, circa 50 tra bambini, giovani e adulti: una bella occasione per trascorrere tempo in compagnia, fare attività fisica e ripulire l’ambiente”: si legge sulla pagina Facebook dedicata.

Totale rifiuti raccolti da TiramiSu in 2 giornate: 700kg!

Bene anche l’ecowalk di Mirandola: “Nonostante le inutili polemiche, nonostante tutto, oggi è stato dato un grande contributo per la nostra città. Un gruppo stupendo che ha regalato a grandi e piccoli un pomeriggio diverso, pieno di soddisfazione. La differenza si inizia a farla così. Ognuno è stato fantastico, specialmente i bambini, che sono stati i primi a divertirsi oggi. Che sia la prima di tante. Noi andiamo avanti!” il post che racconta la giornata eco-walk.

