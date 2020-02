San Felice, un gelato speciale per affrontare l’emergenza

SAN FELICE SUL PANARO – Alla Gelateria Cicci di San Felice non si sono fatti scoraggiare dal coronavirus e si sono inventati un gelato speciale: l’ANTICORONAVIRUS. Con grande ironia e ottimo spirito di marketing, i gestori hanno pubblicato la novità sulla pagina Facebook della loro attività e hanno descritto così la nuova creazione:

La gelateria è luogo di aggregazione e gioia per antonomasia.

La situazione è seria, ma andare nel panico è sbagliato.

L’amuchina e le mascherine sono finite, allora ti veniamo in soccorso noi.

Abbiamo unito al nostro mascarpone, una salsa di caffè leggermente croccante, una sorta di cremino al tiramisù, non conta niente contro il virus, ma non appena lo assaggerai, godrai forte 😂

ANTICORONAVIRUS, la nostra proposta per te oggi 😂😂😂😂

“Una risata ci salverà” cit. Daniel Pennac

P.s l’amuchina ve la offriamo noi, abbiamo il dispenser