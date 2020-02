A San Possidonio sei orti pubblici da assegnare

A San Possidonio ci sono sei spazi orto in cerca di appassionati e amorevoli coltivatori, residenti del comune e senza limiti di età. Si tratta di lotti da circa nove metri per sei situati in via Castello. Come spiegano da Auser il progetto è volto a sostenere le persone bisognose e prevede il tesseramento annuale di 13 euro e 10 euro di fondo cassa assicurativo. Per avere informazioni il riferimento è il sig.Facchini e lo si trova al 338.8825792

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017