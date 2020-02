San Prospero, borracce ecologiche alla scuola “Maria Assunta”

I bambini della scuola materna paritaria “Maria Assunta” di San Prospero hanno festeggiato con entusiasmo contagiante l’arrivo delle borracce ecologiche. Dopo un bel percorso pedagogico sul tema del rispetto dell’ambiente e l’importanza del riciclo, che li ha portati a prendere coscienza dei danni sull’ecosistema causati dai prodotti monouso in plastica, i bambini hanno accolto la distribuzione delle borracce con una filastrocca composta insieme alle insegnanti e una canzoncina.

Continua il percorso di sensibilizzazione sul rispetto ambientale e la promozione di buone pratiche che il Comune di San Prospero ha messo in campo in collaborazione con AIMAG, affinché proprio le nuove generazioni acquisiscano comportamenti corretti e siano d’esempio anche per gli adulti.

