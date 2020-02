Sant’Antonio in Mercadello, continuano i lavori di manutenzione e riqualificazione

NOVI – Dopo i lavori di ristrutturazione del Bocciodromo Comunale di S.Antonio del 2019 proseguono i lavori nell’adiacente spogliatoio del campo sportivo. E’ stato rimosso l’amianto e rifatto il manto di copertura, ed ora è iniziata la riqualificazione esterna dell’edificio.

A breve potranno iniziare anche i lavori per la realizzazione di un nuovo parco pubblico a fianco del vicino Palarotary, si completerà in questo modo la riqualificazione di questa area polivalente al servizio della comunità di Sant Antonio in Mercadello.

