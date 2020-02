Scassinano le macchinette degli snack e pasteggiano nell’azienda depredata

BOMPORTO – Scassinano le macchinette degli snack e pasteggiano nell’azienda depredata. E’ successo a Bomporto, nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana, quando forse la stessa banda di ladri si è data da fare nella frazione di Solara. Sono infatti almeno due i luoghi che sono stati violati dai malviventi, tutti più o meno tra l’una e le tre di notte.

Il primo è stato un’azienda che produce strutture di sostegno e accessori per vigneti. Sono entrati negli uffici forzando una finestra e hanno messo tutto sotto sopra per cercare denaro e oggetti di valore. Hanno rubato un cellulare e un tablet, ma hanno anche scassinato la macchinetta degli snack e hanno pasteggiato con bibite e merendine, lasciando tutto sporco.

I delinquenti hanno fatto visita anche n un’azianda agricola di via Carrate. I ladri hanno sfondato la porta di un deposito portando via decine di attrezzi e tre motoseghe, e hanno anche rubato l’auto di una signora che abita lì vicino. Hanno poi abbandonato tutto in campagna, dove è stato ritrovato il bottino l’indomani.

