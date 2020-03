Scuola d’infanzia don Beccari di Nonantola, il M5S: “Ecco tutte le criticità”

Scuola don Beccari di Nonantola, il M5S: “Ecco tutte le criticità”. Gli esponenti del Movimento Cinque Stelle di Nonantola Cosimo Bianchi, Tommaso Forleo, Omer Zoboli, intervengono sulla notizia dell’avvio, a fine anno scolastico, di un importante intervento di miglioramento sismico per adeguare la struttura alle nuove e più stringenti norme non in vigore al momento della costruzione dell’edificio. L’intervento durerà un anno e prevede lo spostamento di un centinaio di bimbi

Ecco la loro nota:

Il Movimento Cinque Stelle di Nonantola, è venuto in possesso di una perizia di vulnerabilità sismica, perizia del Ing. Dott. Pantanali consegnata lo scorso 14 Febbraio 2019 (che alleghiamo) inerente la situazione strutturale di una delle scuole nido e materna presente in territorio comunale, la scuola Don Beccari.

In essa emergono tante criticità.

I risultati peritali enunciano una situazione a livello antisismico drammatica, nonostante sia un edificio del 2007: pareti portanti che non poggiano su fondazioni, cordoli di copertura slegati tra i vari elementi, tutti fatti accertati ormai da un anno attraverso anche saggi invasivi.

Oltre a questo si aggiungono impiantistiche e controsoffitti sospesi installati a valle della realizzazione dell’edificio, una copertura che stante a testimonianze questo inverno perdeva copiosamente in più punti e la verifica generale che quanto sopra emerso fosse ancora ignoto a molti.

Osservata la gravità delle affermazioni in essa contenuta abbiamo SUBITO disposto domande dirette volte a conoscere e verificare lo stato degli altri edifici scolastici presenti nel territorio comunale.

Nello scorso consiglio comunale ci è stato garantito rassicurandoci che la scuola Don Beccari oggetto della presente è agibile e che le altre presenti possiedono tutte le certificazioni necessarie quali agibilità, certificati prevenzione incendi, collaudi di legge ecc.

Come Movimento 5 Stelle di Nonantola siamo i primi a gioire per tali affermazioni perché riteniamo che come “famiglia cittadina” ossia appartenenti tutti a una stessa collettività debbano essere tutelati e garantiti soprattutto gli aspetti relativi agli ultimi e quindi alle persone più fragili e bisognose, quali i bimbi.

Ci è stato rassicurato che una ulteriore perizia di confronto e verifica è già in corso di redazione da parte di terzi e questo può senz’altro essere utile a capire meglio la realtà delle cose.

Certamente se ci rassicurano dal Comune ci dobbiamo fidare; resta il dubbio se non ci fossimo attivati noi dopo un anno dalla perizia, le cose come sarebbero andate.

A parer nostro ottenuta una perizia tanto drammatica avremo senz’altro SUBITO inibito l’accesso ai bambini nell’edificio in attesa di urgenti verifiche e riscontri senza rischiare NULLA E NESSUNO nemmeno per un giorno e SUBITO informato le famiglie, i docenti e i non docenti del reale stato di cose proprio per ovviare nella massima trasparenza ad ogni malinteso o preoccupazione, ma tant’è.