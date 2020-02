“A scuola in natura”, un progetto per valorizzare i giardini scolastici

Marika Menozzi, assessora del Comune di Concordia e libraia esperta di comunicazione, si è espressa sul progetto “A scuola in natura”, al quale hanno aderito le scuole dell’infanzia Rodari di San Possidonio e Girasole di Concordia, lasciando alla sua pagina Facebook le proprie dichiarazioni.

Ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione del progetto “A scuola in natura” al quale hanno aderito le scuole dell’infanzia Rodari di San Possidonio e Girasole di Concordia.

Il progetto è promosso da Arpae, dalla Rete dei Centri di Educazione alla sostenibilità – Res, da “La Raganella” in collaborazione con Fondazione Villa Ghigi.

L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di ripensare radicalmente, in condivisione con le famiglie, il classico rapporto tra “dentro” e “fuori”, valorizzando i giardini scolastici: vere e proprie aule in cui imparare.

“I bambini hanno bisogno di esperienze, bisogno di vivere la natura, mentre oggi vengono offerte loro ben poche possibilità di trascorrere del tempo in autonomia all’aria aperta. Il legame con la natura è importante sia sul piano educativo, sia su quello della qualità della vita, non solo per far crescere i bambini bene e in salute, ma anche per responsabilizzarli e incoraggiarli a proteggere il nostro pianeta una volta diventati cittadini adulti.”

Grazie alle insegnanti e alla Direzione Didattica che hanno accolto questo progetto come continuum di un percorso già avviato nella nostra scuola dell’infanzia, ovvero quello di valorizzare l’esperienza “in natura” in quanto fondamentale per meravigliare il bambino, per lasciarlo libero di scoprire, sperimentare, immaginare.

A Concordia l’asilo nido sperimenta da alcuni anni l’outdoor education e ora anche l’infanzia ha avviato una formazione del corpo docente per sperimentare e apprendere all’aperto.