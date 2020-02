Scuolabus, pre e post e la mensa: si può fare domanda per le scuole di Cavezzo

CAVEZZO – Scuolabus, pre e post e la mensa: si può fare domande per le scuole di Cavezzo. È disponibile sul sito Internet del Comune di Cavezzo tutta la modulistica e le informazioni relative ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021, e cioè il pre e il post scuola, il Piedibus, il servizio mensa e il trasporto scolastico. A parte il Piedibus, che continua ad essere gratuito, l’amministrazione comunale ha approvato le tariffe in vigore da settembre 2020, senza apportare alcun aumento rispetto allo scorso anno.

Le domande andranno presentate a partire dal 1 marzo e fino al 31 maggio e dovranno pervenire all’Urp/Protocollo del Comune di Cavezzo, in Piazza Martiri della Libertà (tel. 0535 49850 – orari di apertura dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), con una di queste modalità: tramite consegna a mano; con invio a mezzo PEC all’indirizzo comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it; con spedizione a mezzo posta. Non è invece ammesso l’invio tramite semplice email.

Per l’ordine di arrivo fa fede la data del protocollo. Informazioni e/o chiarimenti: Ufficio Scuola (tel. 0535 49809 – giulia.lodi@comune.cavezzo.mo.it).

