Scuole chiuse in Emilia-Romagna per un’altra settimana per Coronavirus

Scuole chiuse in Emilia-Romagna per un’altra settimana.

L’indicazione arriva dal Consiglio dei ministri di ieri sera, dopo l’ultima consultazione con il comitato scientifico dei medici.Sembra che a parte le grandi manifestazioni il resto torna alla normalità in particolar modo sul tema cultura.

Il governo, dopo lunga discussione con le 7 regioni interessate, nel nuovo decreto sociale indicherà questo, così come si legge su La Repubblica: : in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove è in cura il 93% dei positivi degli 821 totali del Paese, le scuole resteranno chiuse per altri otto giorni. Da oggi a sabato prossimo. Il contagio, nelle tre regioni padane, ha un’evoluzione ancora troppo veloce e l’Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale. Nel decreto, che dovrebbe arrivare sulle scrivanie dei governatori stamattina, si dirà ancora che nelle altre quattro regioni – Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e la recalcitrante Marche – gli istituti scolastici possono e debbono riaprire. Per ogni ordine e grado, infanzia compresa. Le condizioni generali in queste aree consentono il ritorno in classe degli studenti già da lunedì. E la riapertura varrà anche per le due province autonome, Trento e Bolzano: la prima aveva chiuso per coronavirus, la seconda per Carnevale. Da lunedì, anche nel Trentino Alto Adige si torna in classe”.

