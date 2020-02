Scuole e Coronavirus, prossima settimana: ipotesi chiusure per provincia

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ipotizzato per le scuole delle chiusure provinciali per la prossima settimana. Lo ha detto durante un collegamento con Radio24 questa mattina e la decisione verrà presa sulla base dei dati e degli accordi con gli enti locali: ‘Nel frattempo usiamo gli strumenti on-line.

“Non lo posso ancora dire con certezza perché si tratta di decisioni che devono essere assunta valutando elementi specifici e di concerto con gli enti, ma per le regioni dove è stata disposta la chiusura delle scuole si ipotizza una apertura per province” ha detto la ministra in risposta al quesito posto rispetto al prolungamento alla prossima settimana della chiusura degli istituti.

“Siamo consapevoli dell’enorme disagio provocato a migliaia di genitori che devono lavorare e faremo in modo, soprattutto nelle zone dove non sono stati registrati casi, di riaprire gli istituti, nel frattempo facciamo appello affinché vengano utilizzati tutti gli strumenti telematici a disposizione per la didattica a distanza”

