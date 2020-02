Secondo Festival del Rugby a Mirandola domenica 16 Febbraio

MIRANDOLA – Dopo l’annullamento causa maltempo del primo appuntamento di Novembre ritorna il grande Rugby a Mirandola. Appuntamento alle ore 10 di domenica 16 Febbraio presso gli impianti sportivi di Via Nuvolari presso le piscine.

Più di 200 bambini dai 6 agli 11 anni si confronteranno in amicizia e giocosità, provenienti da diverse parti dell’Emilia.

Saranno presenti:

– Highlanders di Formigine

– Reno Rugby Bologna

– Rugby Blues di Sant’Agata

– Invictus di San Pietro in Casale

– Rugby Pro 4 Ville di Ganaceto di Modena

Per chi è interessato a provare, il contatto telefonico è 348 9394656 oppure 335 252681 mentre è possibile partecipare a uno qualunque degli allenamenti che si svolgono a Cavezzo presso il campo in Via Allende il Martedì e Venerdì dalle 18 alle 19,30.

BUON RUGBY A TUTTI !!!!!

