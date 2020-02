Selfie sui binari e sassi sulle rotaie a Carpi: tre minorenni nei guai

Attentato alla sicurezza dei trasporti e di getto pericoloso di cose: di questo dovranno rispondere tre giovanissimi che lo scorso venerdì, il 14 febbraio, verso le 17.30, a Carpi, nel tratto ferroviario all’altezza del sottopassaggio di Via Lama di Quartirolo hanno scavalcato la recinzione per poi farsi dei selfie e delle riprese video lungo le rotaie. E non si sono fermati qui.

Rotolano sul terrapieno che costeggia le rotaie, fra risate e beffe, raggiungono i binari mentre il treno sta per arrivare: uno di loro, sobillato dagli altri, posiziona un sasso su un binario e si allontana dalle rotaie qualche istante prima che il convoglio passi, mentre gli altri due lo riprendono con lo smartphone.

Un automobilista li vede e chiama il 112 e così Carabinieri riescono ad avvisare le Ferrovie dello Stato, al fine di avvertire il macchinista e fargli diminuire la velocità. Nel frattempo il treno arriva, il macchinista suona, loro ridono e si compiacciono e postano tutto sullo stato di Whatsapp.

Intanto i militari si precipitano sul posto e i ragazzini fuggono, ma le indagini condurranno comunque alla loro identificazione. Dovranno ora rispondere, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, di attentato alla sicurezza dei trasporti e di getto pericoloso di cose.

