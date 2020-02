Senza assessore alla ricostruzione, Sisma12: “Perplessità e tante domande”

Il neo rieletto presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presentando la nuova Giunta ha annunciato che non ci sarà più l’Assessorato alla Ricostruzione che per 5 anni è stato nelle mani di Palma Costi e che tiene per sè la delega. Il comitato Sisma 12, che ha riunisce centinaia di cittadini, non è però soddisfatto di questa decisione e il portavoce Sandro Romagnoli lo dice e lo scrive chiaramente anche in un post su Facebook.

“La Bassa modenese è continuamente privata di tutto, e adesso anche dell’assessorato. La notizia che Bonaccini sostituirà direttamente Palma Costi è una notizia che ha suscitato qualche perplessità e parecchie domande. La prima cosa che viene da pensare è che Bonaccini non sia contento di una ricostruzione data da tempo in dirittura d’arrivo ma che, alla vigilia dell’ottavo anno dal sisma, vede ancora un sacco di cantieri lontani dalla fine lavori e molti altri che devono addirittura iniziare. E questo avvicendamento vorrebbe essere uno stimolo a velocizzare le pratiche ancora in lavorazione”.

“O, magari – prosegue Romagnoli – il Presidente è davvero convinto che la ricostruzione post sisma sia conclusa e ne ha avocato a sé la delega per potersi fregiare, senza troppa fatica, della medaglia di quello che ha terminato la ricostruzione del terremoto dell’Emilia? Honni soit qui mal y pense. Oppure: togliere alla Bassa un Assessore in Giunta Regionale vuol essere un ‘segnale’ diretto ad una periferia che da qualche tempo non sta più premiando elettoralmente il Partito del Presidente. Ma non sarebbe certo questo il modo per riconquistare voti…”. “Magari, invece, stiamo sbagliando tutto e non si tratta di risultati mancati, di competenze o di ‘messaggi’ più o meno diretti ma soltanto di un avvicendamento di sederi sulle varie poltrone” conclude Romagnoli. Palma Costi: “Lavorerò con la stessa passione”

