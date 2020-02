Il Settecento italiano a San Felice sul Panaro

Prosegue a San Felice sul Panaro il corso di storia dell’arte italiana, tenuto da Giuliana Ghidoni, storica dell’arte. Venerdì 21 febbraio, il quarto appuntamento dell’iniziativa avrà come argomento il Settecento italiano. Gli incontri si svolgono presso l’auditorium di viale Campi alle 21. Ingresso libero. Organizza l’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Athena. Per informazioni rivolgersi all’ufficio cultura, telefono: 0535/86320, e-mail: cult@comunesanfelice.net

