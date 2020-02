Una settimana per donare farmaci, volontari cercasi

Una settimana, dal 4 al 10 febbraio 2020, dedicata alla raccolta dei farmaci sarà organizzata da Banco Farmaceutico in tutta Italia, anche nella provincia di Modena.

Clicca qui per consultare l’elenco delle farmacie di Modena e provincia dove è possibile donare medicinali per consegnarli ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà e dove è possibile dare una mano, come volontari, in occasione della raccolta.

Nel Modenese, i volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 8 febbraio. I farmaci raccolti aiuteranno 18 enti assistenziali della provincia: per candidarsi come volontari è possibile compilare questo form online

Durante l’edizione del 2019 sono state raccolte 2785 confezioni di farmaci (pari a un valore di 20147 €uro) che hanno aiutato 3974 assistiti da 17 enti.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa clicca qui

