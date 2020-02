Sfondano la vetrina e svaligiano la Coop

Sfondano la vetrina e svaligiano la Coop. E’ successo nelle notte fra venerdì e sabato, a Rovereto sul Secchia, frazionedi Novi. Un banda di malviventiha colpito al supermercato usando un furgone come ariete per rompere la vetrina. Una volta dentro, hanno cercato il denaro e la cassaforte. E gli èandata bene: c’erano più di 9 mila euro in contanti.

La banda, si parla di almeno 3 persone secondo i testimoni, ha agito intorno a mezzanotte traggiungendo il supermarket che si trova in via Modena-Chiesa Sud e dopo il colpo ha lasciato il furgone davanti alla Coop e si è dileguata a bordo di un altro mezzo, un’automobile, che procedeva col baule semi aperto e a fari spenti nella notte.

Il furgone risulta rubato poco prima a Rovereto, la stessa probabile provenienza anche dell’auto.

Indagano i Carabinieri.

