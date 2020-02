Shock per la morte di Fabio Ottani, era dirigente della Solierese

La comunità di Soliera è sconvolta per la morte di Fabio Ottani, 48enne dirigente della Solierese. Conosciuto da tutti come “Otto”, così come racconta la stampa locale, sabato sera stava guidando verso Reggio Emilia quando è stato colto da un malore, che è risultato essere poi un fatale infarto. Inutili sono stati i soccorsi. Domenica mattina la Solierese lo ha ricordato con uno striscione durante la partita contro il Luzzara con la scritta “Sarai sempre con noi ciao Otto”. Fabio era dirigente della società oltre 15 anni.





