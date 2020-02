Si insedia don Fabian a Camposanto

Si insedia don Fabian a Camposanto al posto di don Valter che è andato a Fiorano Modenese. Domenica monsignor Erio Castellucci, arcivescovo della Diocesi Modena-Nonantola nella Santa messa per l’inizio della missione pastorale di Don Jorge Fabiàn Martin.

Don Jorge Fabian Martin è stato nominato dall’arcivescovo Erio Castellucci parroco delle comunità di San Girolamo Dottore in Cadecoppi e San Nicola di Bari in Camposanto. A lui, ad inizio anno pastorale, era già stato affidato l’incarico di collaboratore delle due parrocchie per la Pastorale giovanile. Prenderà il posto di don Valter Tardini, che dopo vent’anni di mandato pastorale a Camposanto e Cadecoppi ha salutato nei giorni scorsi i fedeli, nominato dall’arcivescovo-abate collaboratore pastorale della parrocchia di San Giovanni Battista in Fiorano.

L’ingresso di don Jorge Fabian Martin è avvenuto ufficialmente ieri – sabato 1 febbraio – con la Messa celebrata alle ore 15 alla presenza dell’arcivescovo Erio Castellucci.

Don Jorge Fabian Martin, classe 1964, è stato ordinato presbitero il 12 maggio 2007, poi parroco di Solara dal 2012, cappellano della comunità peruviana di Modena e cappellano dell’ospedale civile Sant’Agostino Estense dal 2018.

Don Valter Tardini, formiginese, nato nel 1938 ed ordinato sacerdote nel 1964, canonico onorario del Capitolo concattedrale di Nonantola, ritorna nella Pedemontana ovest dopo decenni di servizio pastorale in pianura: cappellano a San Felice dal 1964 al 1969, dopo una breve parentesi in città, al Tempio, don Tardini è stato cappellano a Campogalliano e curato alla Sassola dal 1971 al 1979, anno in cui è stato nominato parroco di Bomporto, rimanendovi fino al 1999, quando è stato nominato parroco di Camposanto e Cadecoppi, alle quali si è aggiunta – dal 2002 al 2012 – la vicina Solara.

È stata una grande gioia avere la presenza dell’Arcivescovo nel nostro piccolo Comune – commenta sui social l’assessora Ursula D’agata – Le parole della sindaca sono state sincere e sentite. Cambiare parroco è un momento che suscita emozioni forti, condivise, che infondono speranza per la costruzione di un nuovo cammino di fede.

Come Amministrazione Comunale diamo il benvenuto a Don Jorge Fabiàn con affetto e riconoscenza per aver accettato di essere guida spirituale della nostra comunità nel nome del Signore, con la consapevolezza che essere punto di riferimento per tanti è un impegno bellissimo ma non sempre semplice. Siamo disponibili e fiduciosi di poter collaborare insieme con spirito di servizio verso le necessità del prossimo e del bene comune, mettendoci un cuore capace di compassione.

Ricordando nuovamente il lavoro svolto da Don Valter in tanti anni di dedito sacerdozio, auguriamo a Don Fabiàn un buon cammino per il suo futuro alla guida della comunità di Camposanto e Cadecoppi.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017